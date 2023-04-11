"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون متوسطة في مُجملها على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، والمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف.