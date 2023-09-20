ولي العهد: أي دولة تستخدم السلاح النووي فإنها تخوض حرباً مع العالم

قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رداً على سؤال محاوره بيرت باير حول أي قلق تجاه امتلاك إيران لسلاح نووي قائلاً: نحن قلقون من امتلاك أي دولة للسلاح النووي، هذا تحرك سيئ، لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نوري لأنك لا تستطيع استخدامه، أي دولة تستخدم السلاح النووي هذا يعني أنها تخوض حرباً مع العالم، العالم لا يريد أن يشهد هيروشيما أخرى".
وتابع سموه: إذا رأى العالم مئة ألف شخص من القتلى هذا يعني أنك في حرب مع العالم؛ لذا الوصول لسلاح نووي جهد ضائع لأنك لا تستطيع استخدامه، وإذا استخدمته ستخوض معركة مع العالم أجمع".
وقال سموه إنه "إذا حصلت إيران على السلاح فعلينا الحصول عليه".