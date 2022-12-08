"البرد وجهه وجه ذيب".. "الزعاق": إجازة الأسبوع تواعد الرياض بـ"ماطرة"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أهل الرياض خاصة مناطق الفياض وسدير والوشم والغاط والمجمعة والزلفي والأرطاوية والصمان والنعيرية والجبيل وجنوب القصيم على موعد هذه الأيام مع تغيرات جوية غير معتادة، وهذا مؤشر على قرب حالة السحب الممطرة، مبشرًا أهل الرياض بالخير في الإجازة الأسبوعية، مشيرًا إلى علاقة المرتفع السيبيري بموسم المربعانية، ومؤشرات السحب الماطرة والبرودة.
وأوضح، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن حركة الهواء من مكان إلى آخر تسمى "الرياح"، التي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زاد الفارق بين الموقعين زادت حدة عصف الريح، والمنخفضات والمرتفعات محلية وعالمية، فمع دخول الصيف الفعلي تبدأ تؤثر علينا بمنخفض الهند برياح السموم، وبدخول موسم الشتاء نتأثر بالمرتفع السيبيري بالرياح الشمالية الباردة خلال موسم المربعانية والشبط والعقارب.
وأردف يقول: "تغير الأحوال الجوية عن الوضع السائد يعتبر مؤشر عن تدخل مناخي مغاير؛ لأن السائد في الشتاء البرودة، وأحيانًا تنكمش البرودة ويعود الدفء، وهذا مؤشر على قرب سحب ماطرة، وأحيانًا تنقشع تلك السحب ويزرقّ وجه السماء، وهذا مؤشر على قرب رياح باردة، والعامة يقولون "البرد وجهه وجه ذيب.. ما تدري معين يجيك".