"البرد وجهه وجه ذيب".. "الزعاق": إجازة الأسبوع تواعد الرياض بـ"ماطرة"

وأوضح، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن حركة الهواء من مكان إلى آخر تسمى "الرياح"، التي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زاد الفارق بين الموقعين زادت حدة عصف الريح، والمنخفضات والمرتفعات محلية وعالمية، فمع دخول الصيف الفعلي تبدأ تؤثر علينا بمنخفض الهند برياح السموم، وبدخول موسم الشتاء نتأثر بالمرتفع السيبيري بالرياح الشمالية الباردة خلال موسم المربعانية والشبط والعقارب.