40 يوماً وندخل مرحلة البرد الشديد.. "الزعاق": الرياح الشمالية الباردة مقدمات للشتاء الفعلي

وتابع، أن نجم الأحيمر يغيب هذه الأيام مع مغيب الشمس؛ كعلامة على بداية هبوب الرياح الشمالية المشوبة بالبرودة كمقدمات للحالات الشتوية القادمة، حيث تتخلّق الحالات المدارية التي ربما تتحوّل إلى أعاصير في بحر العرب، ولذلك يسميها البحارة "ضربة الأحيمر"؛ كأن الرياح تضرب السفن فتغرقها، ومدة اختفائه 40 يوماً، ومع ظهوره يدخل علينا النجم الثاني من نجوم المربعانية المسمّى القلب.