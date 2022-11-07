40 يوماً وندخل مرحلة البرد الشديد.. "الزعاق": الرياح الشمالية الباردة مقدمات للشتاء الفعلي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ بقي 40 يوماً تقريباً على بداية شدة البرد، ويتزامن ذلك مع النجم الثاني من المربعانية المسمّى القلب، وإن الحاضرة والبادية والبحارة، كل له طريقته الخاصة في حساب الفصول والمواسم.
وأضاف الزعاق؛ أن أهم النجوم الحسابية عن الحاضرة والبادية هو نجم "سهيل"؛ لأن ظهوره واختفاءه مرتبطٌ بالتغيرات المناخية والسلوكيات الزراعية.
ولفت في فيديو عبر حسابه بتويتر، إلى أن "الأحيمر" هو أهم النجوم الحسابية عند البحارة؛ لأن ظهوره واختفاءه مرتبطٌ بالبحر والسلوكيات المائية.
وأوضح الزعاق؛ أن نجم الأحيمر سُمي بذلك الاسم؛ لأنه نجم صغير أحمر اللون، وكان يُسمّى عند العرب "القلب"، ويقع وسط برج العقرب.
وتابع، أن نجم الأحيمر يغيب هذه الأيام مع مغيب الشمس؛ كعلامة على بداية هبوب الرياح الشمالية المشوبة بالبرودة كمقدمات للحالات الشتوية القادمة، حيث تتخلّق الحالات المدارية التي ربما تتحوّل إلى أعاصير في بحر العرب، ولذلك يسميها البحارة "ضربة الأحيمر"؛ كأن الرياح تضرب السفن فتغرقها، ومدة اختفائه 40 يوماً، ومع ظهوره يدخل علينا النجم الثاني من نجوم المربعانية المسمّى القلب.