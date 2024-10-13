وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 46 موقعاً حول المملكة

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الثامنة بمحافظة البكيرية لمدة يومَيْن، وللرجال في متوسطة الأنوار بالشيحية لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية الحسن بن علي، وابتدائية هشام بن عمار لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، ويوم الإثنين في مدرسة ميمون بن مهران بمحافظة البدائع، وابتدائية المليداء، وابتدائية عبدالله بن حكيم لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، وللنساء في مركز الخزان الصحي بمحافظة رياض الخبراء، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية العز بن عبدالسلام، وابتدائية هشام بن حكيم لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء في ابتدائية خالد بن دينار، وابتدائية يعقوب الحضرمي لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، وللنساء في مدرسة نورة عبدالله الصغير بمحافظة البدائع، ومتوسطة النبهانية بمحافظة النبهانية، والمتوسطة الثانية بمدينة بريدة، ومدرسة الدليمية بمحافظة رياض الخبراء، لمدة يومٍ واحدٍ لكل موقع.