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الحالة الممطرة تتواصل والإنذارات الحمراء متتابعة.. 6 مناطق في "تحديث" جديد لـ"الأرصاد"
سحب ركامية رعدية مع توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة
أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الماضية عددًا من الإنذارات الحمراء التي تتوقع أمطارًا متفرقة بعدة مناطق خلال ساعات اليوم الأربعاء.
وقال المركز: لا تزال مناطق: (المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك) تتأثر بالسحب الركامية الرعدية مع توقعات باستمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
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