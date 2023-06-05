من الربوعة وحوطة بني تميم إلى جازان.. ضربات أمنية تطيح بمهرّبي المخدرات

تواصل الجهات الأمنية جهودها في التصدّي للمخدرات وضبط مهرّبيها ومروّجيها على مدار الساعة؛ حيث أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (170) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة الرياض، قبضت شرطة محافظة حوطة بني تميم على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب (286) كيلو جراماً من نبات القات المخدّر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
كما ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مقيمَيْن من الجنسيتين اليمنية والسودانية، في محافظة صبيا بمنطقة جازان لترويجهما (1.7) كيلو جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.