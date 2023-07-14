تفاصيل.. استحداث برامج نوعية للدراسات العليا بـ7 كليات في جامعة الملك خالد

وشملت التخصصات الجديدة التي تم إطلاقها، الدبلوم العالي في الفقه الإسلامي، وماجستير أصول الفقه (بالمقررات والمشروع البحثي) في كلية الشريعة وأصول الدين، وفي كلية التربية، واستُحْدِث برنامج الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني، وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة، وفيه خمسة مسارات، تضمّنت مناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات، والمناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، إضافة إلى تخصص دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة، ويتضمن أربعة مسارات هي، المناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات.