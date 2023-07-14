تفاصيل.. استحداث برامج نوعية للدراسات العليا بـ7 كليات في جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، استحداث عدد من البرامج النوعية في الدراسات العليا "الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه"، في 7 كليات مختلفة، وذلك بدءًا من العام الجامعي القادم 1445هـ، شملت مجالات جديدة وحيوية كالتراث الوطني والفيزياء الطبية والتعلم الإلكتروني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن الجامعة ممثلة في عمادة الدراسات العليا وبالتنسيق مع الكليات، تسعى إلى تحديث ومواءمة برامجها مع الاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية تطوير منطقة عسير واستراتيجية الجامعة 2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا، وكذلك الاتساق مع احتياجات سوق العمل والمتطلبات العلمية والبحثية، وذلك من خلال إعداد الدراسات الميدانية، والتواصل مع جهات التوظيف الحكومية والخاصة؛ لبناء وتصميم البرامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 واحتياجات المستفيدين وسوق العمل.
وشملت التخصصات الجديدة التي تم إطلاقها، الدبلوم العالي في الفقه الإسلامي، وماجستير أصول الفقه (بالمقررات والمشروع البحثي) في كلية الشريعة وأصول الدين، وفي كلية التربية، واستُحْدِث برنامج الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني، وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة، وفيه خمسة مسارات، تضمّنت مناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات، والمناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، إضافة إلى تخصص دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة، ويتضمن أربعة مسارات هي، المناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات.
وفي كلية العلوم الإنسانية استُحدث برنامج الدبلوم العالي في التراث الوطني، كما استُحدث في كلية الأعمال، ماجستير تحليل بيانات الأعمال، وماجستير المحاسبة الأكاديمي، وفي كلية العلوم تم استحداث ماجستير العلوم في الرياضيات المالية، وماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات، وماجستير العلوم في الفيزياء الطبية، وماجستير العلوم في الكيمياء الصناعية.
وفي كلية الهندسة، أطلقت الجامعة ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، وماجستير العلوم في الهندسة المدنية، وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية، إضافة إلى ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي في كلية علوم الحاسب الآلي.
يُذكر أن الجامعة أعلنت في وقت سابق فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على برامجها في الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم، وغير المدفوعة الرسوم)، للعام الجامعي 1445هـ، وذلك ابتداء من صباح يوم الأحد الـ 21 من شهر ذي الحجة، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق للأول من محرم القادم من خلال الرابط الإلكتروني: https://kku.edu.sa/ar/node/102821.