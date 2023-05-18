"الهلال الأحمر" بجدة يكمل استعداداته للمشاركة في القمة العربية 32.. غدًا

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أنه بالإضافة إلى الخطة التشغيلية لمواكبة هذه المناسبة؛ فإن الهيئة ستستمر بتقديم الخدمة الإسعافية للمواطنين والمقيمين دون أي تأثير على المراكز الإسعافية، والتي ستكون على أهبة الاستعداد خلال فترة انعقاد المؤتمر؛ حتى لا يكون هناك تقصير في أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في هذا الحدث العربي، أو تقصير من جانبهم فيما يخص تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها في مدينة جدة.