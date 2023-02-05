"Tenet Ai Production" تطرح تقنية متقدمة لمحاكاة النصوص السينمائية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وتعليقاً على ذلك، أعرب عالم الذكاء الاصطناعي أحمد الجاف عن فخره بالعمل في هذا المشروع الفريد، وقال: " أسعدني العمل على تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إذ إن هذا المشروع سيسهم بفضل هذه التقنية في إحداث ثورة في مفاهيم كتابة السيناريو وصناعة الأفلام باستخدام عدة براءات اختراع"، مُضيفاً: " أنا متأكد أنه يمكننا تطوير شيء من شأنه أن يحدث ثورة في طريقة تفكيرنا في التجربة السينمائية".