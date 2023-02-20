سياسة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.. نهضة تنموية واقتصادية كبرى

وخلال الفترة الماضية، بدأت ثمار هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في الإعلان عن نفسها بصورة أوضح، من خلال برامج عمل ومشاريع بدأت تشهدها المناطق تباعًا، وهو ما يؤكد الجدوى من تلك السياسة الناجحة، ويشير إلى رغبة القيادة الرشيدة في نشر ثقافة المدن الاقتصادية الكبرى، وهي ثقافة منتشرة في دول العالم الأول، التي جعلت من بعض مدنها، مراكز اقتصادية عملاقة، تجذب الأنظار إليها، وتجذب أيضًا الاستثمارات الوطنية والأجنبية.