سياسة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.. نهضة تنموية واقتصادية كبرى

أصبحت المناطق السعودية على موعد مع التألق والازدهار الاقتصادي والمجتمعي، من خلال سياسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتأسيس هيئات تطوير ومكاتب استراتيجية لتطوير المناطق والمدن السعودية، وصولًا إلى إعلان سموه اليوم تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.
وسيعمل المكتب الاستراتيجي الجديد، على تطوير منطقة الحدود الشمالية وفق خطط وبرامج نموذجية، من خلال إطلاق مُبادرات ومشروعات نوعية، تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، وهو ما يُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، ويخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة التي جاءت بها رؤية 2030.
وتبدو المهام التي ينبغي أن تقوم بها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق كثيرة ومتنوعة، وتصبّ في هدف واحد، وهو إعادة توظيف إمكانات كل منطقة على حدة، واستثمار هذه الإمكانات في صورة مشاريع عملاقة، قادرة على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وتأمين فرص العمل لأبناء الوطن.
ولم تكن لتتحقق هذه الأهداف مجتمعة، لولا حرص سموه على متابعة أداء هذه الهيئات والمكاتب الاستراتيجية، وتكليفها بتحقيق أهداف محددة، ولعل أبرز هذه الأهداف توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، وهو ما يجعل من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية والمكاتب المُماثلة الأخرى أمام تحدٍّ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.
وخلال الفترة الماضية، بدأت ثمار هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في الإعلان عن نفسها بصورة أوضح، من خلال برامج عمل ومشاريع بدأت تشهدها المناطق تباعًا، وهو ما يؤكد الجدوى من تلك السياسة الناجحة، ويشير إلى رغبة القيادة الرشيدة في نشر ثقافة المدن الاقتصادية الكبرى، وهي ثقافة منتشرة في دول العالم الأول، التي جعلت من بعض مدنها، مراكز اقتصادية عملاقة، تجذب الأنظار إليها، وتجذب أيضًا الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ولا يُستبعد أن تحقق منطقة الحدود الشمالية كل تطلعاتها قريبًا جدًا، خاصة أنها تتمتع بموقع استراتيجي، وتزخر بمقومات طبيعية، حيث اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات والمراعي الطبيعية، ويندرج كل هذا ضمن دعم سموه وتطلعه لتعزيز نمو المناطق والمدن السعودية اقتصاديًا، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.