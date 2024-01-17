محليات
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بعسير لترويجه أقراصًا محظورة
تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.