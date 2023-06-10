محليات

مكافحة المخدرات تقبض على 3 مواطنين بالقصيم لترويجهم الإمفيتامين

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تقبض على 3 مواطنين بالقصيم لترويجهم الإمفيتامين
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الإمفيتامين

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