"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.