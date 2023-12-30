"الطقس والمناخ": توقُّعات باستمرار تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس بعدة مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد قد قال في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى: لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة.