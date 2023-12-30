"الطقس والمناخ": توقُّعات باستمرار تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس بعدة مناطق

توقّعت جمعيةُ الطقس والمناخ استمرارَ تأثير الحالة المطرية في يومها الخامس، مع تشكّل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وشمالي الرياض وشمال الشرقية وجنوب الحدود الشمالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد قال في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى: لا تزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة.