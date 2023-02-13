"التخصصات الصحية" تحتفي بتخريج 98 مساعد طبيب أسنان

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، أن البرنامج يأتي دعمًا للكفاءات الوطنية الشابة بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف زيادة نسب توطين القوى العاملة في القطاع الصحي وتأهيلهم عبر برامج نوعية ومخصصة؛ للانضمام إلى سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.