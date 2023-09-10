"مسام": إغاثي الملك ينتزع 783 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 783 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و84 لغمًا مضادًا للدبابات، 687 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة مبتكرة.
ونزع فريق "مسام" 17 لغماً مضاداً للدبابات و183 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة مبتكرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق من نزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و10 ألغام مضادة للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و5 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الوادي، ولغمين مضادين للأفراد و50 لغمًا مضادًا للدبابات و350 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حريب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 52 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، و61 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 783 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 414 ألفاً و526 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.