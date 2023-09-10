"مسام": إغاثي الملك ينتزع 783 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 52 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، و61 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 783 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 414 ألفاً و526 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.