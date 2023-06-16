استعدادًا لموسم الحج.. "الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي

ويُمكِّن المركز الصحفيين من المشاركة افتراضيًّا في المؤتمرات الصحفية المصاحبة لموسم الحج، التي تُبثُّ بلغات عدة على الهواء مباشرة، كما يمكن لأي صحفي مُسجَّل في المركز طلب أي خدمة إعلامية، مثل إجراء لقاء مع مسؤول، أو الاستفسار عن أي موضوع إعلامي، أو طلب بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بأعمال الحج.