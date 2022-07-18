شاهد.. وسائل إعلام هندية تتغنى بموقف إنساني لمسؤول بالشرقية

وتناقلت وسائل الإعلام الهندية خبر تعرض وافد من الجنسية الهندية لحادث مروري بالمنطقة الشرقية، نُقل على إثره لأحد المستشفيات؛ حيث قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، بمتابعة حالته الصحية في المستشفى عدة مرات.