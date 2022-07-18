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شاهد.. وسائل إعلام هندية تتغنى بموقف إنساني لمسؤول بالشرقية
أشادت به تقديرًا لمواقفه النبيلة
أشادت وسائل الإعلام الهندية بأحد المسؤولين السعوديين؛ تقديرًا لمواقفه النبيلة تجاه وافد هندي تَعَرض لحادث مروري بالمنطقة الشرقية ودخل في غيبوبة.
وتناقلت وسائل الإعلام الهندية خبر تعرض وافد من الجنسية الهندية لحادث مروري بالمنطقة الشرقية، نُقل على إثره لأحد المستشفيات؛ حيث قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، بمتابعة حالته الصحية في المستشفى عدة مرات.
وعمل "المقبل" -تلبية لرغبة ذويه- على سرعة إنهاء إجراءات تأشيرة الخروج النهائي، وكذلك التأكد من تَسَلمه جميع مستحقاته المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لنقله إلى بلده.
وتم تكليف فريق عمل بمتابعة جميع إجراءات ترحيل الوافد الهندي، والاطمئنان على وضعه ووصوله إلى ذويه.