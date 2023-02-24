بالملحقية الثقافية في واشنطن.. أكثر من 55 من السعوديين والسعوديات يتنافسون في مسابقة أفضل زي تراثي

وأوضح مدير العلاقات العامة في الملحقية فيصل الشمري؛ أن المسابقة هدفت إلى إظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به مناطق المملكة العربية السعودية كافة، حيث فازت 8 من النساء ومثلهم من الرجال و6 من الأطفال بتصويت الحضور في المسابقة، بعد مشاركة 25 من النساء ومثلهم من الرجال و10 من الأطفال؛ من بينهم طفل عمره 6 أشهر، وطفلة عمرها 9 أشهر.