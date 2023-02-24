بالملحقية الثقافية في واشنطن.. أكثر من 55 من السعوديين والسعوديات يتنافسون في مسابقة أفضل زي تراثي

تنافس أكثر من 55 من السعوديين والسعوديات المبتعثين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في مسابقة أفضل زي تراثي الذي نظّمته الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال احتفالها بيوم التأسيس أمس في العاصمة واشنطن.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الملحقية فيصل الشمري؛ أن المسابقة هدفت إلى إظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به مناطق المملكة العربية السعودية كافة، حيث فازت 8 من النساء ومثلهم من الرجال و6 من الأطفال بتصويت الحضور في المسابقة، بعد مشاركة 25 من النساء ومثلهم من الرجال و10 من الأطفال؛ من بينهم طفل عمره 6 أشهر، وطفلة عمرها 9 أشهر.
وأضاف، أن آلية التصويت كانت عبارة عن تقديم رقم لكل مشاركة ومنح الحضور أحقية التصويت عن طريق رابط تمّت مشاركته مع الجميع.