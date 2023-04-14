بانسيابية وأمان.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة في المسجد النبوي

وتشمل الأعمال التي تواكب استقبال المصلين قبل صلاة الجمعة قياس مستوى وجودة الهواء وبرودة التكييف في أرجاء المسجد والروضة الشريفة والأماكن المخصّصة للمعتكفين والتحكم بدرجتها لتكون بما يتلاءم مع كثافة عدد المصلين، وفرش المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد وسطحه والساحات والمصليات بالسجّاد، وتوفير المصاحف بكميات كافية، وتنظيف وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه، وتبخيره وتطييبه، وفتح المظلات لوقاية المصلين من أشعة الشمس، وتشغيل مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء لينعم المصلون بالراحة قبل وأثناء الصلاة في أجواء صحية معتدلة، ومباشرة تنظيم الدخول عند الأبواب، وتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصّصة للصلاة، ومنع الجلوس في الممرات، لتحقيق أقصى درجات الانضباط بما يعزّز راحة وطمأنينة المصلين.