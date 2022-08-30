"المساحة الجيولوجية" تنظم لقاءً للمتنافسين على موقع رخصة أم الدمار التعدينية بالمدينة

وأوضحت الهيئة أن أعمال هذا اللقاء تأتي عقب إعلان ترشيح المتنافسين المؤهلين في المرحلة الأولى من عملية المنافسة التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية للحصول على رخصة الكشف في موقع أم الدمار، حيث سيتم تقديم العروض والمزايدة العلنية على عدد من المعايير تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية وخطة المشاركة المجتمعية، حيث تم تزويد المستثمرين بغرفة البيانات الفنية، ومن ضمنها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد.