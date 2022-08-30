"المساحة الجيولوجية" تنظم لقاءً للمتنافسين على موقع رخصة أم الدمار التعدينية بالمدينة

نظّمت هيئة المساحة الجيولوجية لقاء للمتنافسين المؤهلين على موقع رخصة أم الدمار التعدينية الواقع بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم الثلاثاء، بجدة بحضور الشركات المؤهلة من أفضل شركات التعدين حول العالم.
وأوضحت الهيئة أن أعمال هذا اللقاء تأتي عقب إعلان ترشيح المتنافسين المؤهلين في المرحلة الأولى من عملية المنافسة التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية للحصول على رخصة الكشف في موقع أم الدمار، حيث سيتم تقديم العروض والمزايدة العلنية على عدد من المعايير تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية وخطة المشاركة المجتمعية، حيث تم تزويد المستثمرين بغرفة البيانات الفنية، ومن ضمنها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد.
وقالت الهيئة إن موقع "أم الدمار" الذي يقع على بُعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة و25 كيلومتراً شمال غرب محافظة مهد الذهب يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كم2 في المتكون الجيولوجي لمجموعة مهد الذهب على حزام جبل صايد، في إقليم جدة الجيولوجي، حيث يضم الموقع عديداً من الرواسب المعدنية المختلفة مثل: النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
وأظهرت المؤشرات خلال أعمال الحفر اللبي أن قيم النحاس وصلت إلى ٣.٧% كما وصلت نسبة الزنك إلى ٣.٦%، وأظهرت أيضاً نتائج العينات قيماً مشجعة للذهب.
وذكرت أن الشركات المتنافسة والمؤهلة، هي: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار)، وشركة باريك قولد تي 7 المحدودة، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسيس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة يانكول الأسترالية المحدودة، وشركة مجموعـة يـو دي إس قولدن، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (آماك)، وشركة فيدانتا ليميتد وشركة نورين للتعدين.
وأكّدت الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، أهمية التزام الشركات المتنافسة والمتأهلة باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية وتقديم خطة أثر اجتماعي تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المنطقة من عدة جوانب واستدامة أثر الموارد الطبيعية.
يأتي هذا الاهتمام انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة الاستكشاف المسرّع من ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.