اضطرابات جوية حادة وحالة ماطرة نادرة لـ 10 مناطق من بينها الرياض

تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه كنتيجة لتمركز المرتفع المداري إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية، ما سيسمح بانزياح الفاصل المداري "ITCZ" أكثر نحو الشمال، وبالتالي اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب ومن منطقة القرن الإفريقي نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة وحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تتشكّل على أثرها سُحب ركامية رعدية استوائية الطابع مترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة.

ومن أبرز المناطق التي ستكون تحت التأثيرات المباشرة للحالة الماطرة اعتباراً من 30 يوليو الجاري، هي المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، إذ تشير التوقعات بتشكُّل سحب استوائية قوية في كُل من جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المناطق ستكون عُرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية وبشكلٍ يومي، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحياناً، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.