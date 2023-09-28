"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع جمعية "فلذات"

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة، ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، الرامية لتنفيذ البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية بالعمل الإنساني الدولي.