"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من 7 مناطق بينها الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك تكون متوسطة في مُجملها على مرتفعاتٍ وأجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، المدينة المنوّرة، الشرقية، ومنطقتَي الجوف وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة تتحوّل مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.