"الغذاء والدواء" ترصد 336 مخالفة بعد 4290 زيارة تفتيشية خلال يوليو

وبيّنت "الغذاء والدواء" أنها تعاملت مع (44) بلاغًا مقدمًا من أفراد حول منتجات غير مرخصة أو مخالفة للمواصفات أو إعلان غير مرخص، إضافةً إلى رصد (130) رابطًا مخالفًا لمتاجر إلكترونية.