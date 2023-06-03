6 آلاف للترحيل و22 ألفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية.. 11614 مخالفاً لأنظمة الإقامة في قبضة "الأمن"

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 5/ 11/ 1444 هـ؛ الموافق 25/ 5/ 2023 م حتى 11/ 11/ 1444هـ؛ الموافق 31/ 5/ 2023م، عن ضبط (11614) مخالفًا، منهم (6738) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3618) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1258) مخالفًا لنظام العمل.