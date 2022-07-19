نائب أمير جازان يشيد بدعم القيادة للشباب والاستثمار فيهم تماشيًا مع رؤية 2030

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الإمارة؛ المدير التنفيذي لمجلس شباب المنطقة عائشة قحل، وعددًا من أعضاء المجلس.
وتسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز التقرير السنوي للعام 1443هـ، حول إنجازات ومبادرات المجلس بالمنطقة، مستمعًا لشرح واف من المدير التنفيذي للمجلس، عما تضمنه من أعمال للعام المنصرم، والخطط المرصودة للسنة المقبلة من الدورة الحالية.
وأكدت عائشة قحل، حرص المجلس على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالاستمرار بالعمل لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على شباب المنطقة بالمحافظات كافة.
وأشاد أمير منطقة جازان بالنيابة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، للشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وقدم شكره على ما يقدمه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية تسهم في تطوير الشباب وتمكينهم.