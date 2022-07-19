نائب أمير جازان يشيد بدعم القيادة للشباب والاستثمار فيهم تماشيًا مع رؤية 2030

وتسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز التقرير السنوي للعام 1443هـ، حول إنجازات ومبادرات المجلس بالمنطقة، مستمعًا لشرح واف من المدير التنفيذي للمجلس، عما تضمنه من أعمال للعام المنصرم، والخطط المرصودة للسنة المقبلة من الدورة الحالية.