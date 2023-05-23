أُنشئت عام 1675م.. افتتاح مدرسة بريطانية عمرها 348 سنة في الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية افتتاح إحدى أشهر المدارس البريطانية التاريخية في العاصمة الرياض، التي أُنشئت عام 1675م.
ويأتي افتتاح مدرسة "ريجيت جرامار" البريطانية العريقة، التي يبلغ عمرها 348 عامًا، ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية، الهادف لافتتاح مدارس عالمية في العاصمة، بالشراكة مع وزارتَي التعليم والاستثمار.
وتعتبر مدرسة "ريجيت جرامار" من بين أكثر المدارس الشهيرة في إنجلترا، وتُقدّم منهجًا بريطانيًّا قويًّا للغاية من المراحل الأولى إلى الثانوية.
وحققت المدرسة في شهر أغسطس الماضي أعلى نتائج امتحان (A-Level و GCSE)، والتحق 97% من طلابها بأعرق الجامعات العالمية كجامعة أكسفورد وكامبريدج وهارفارد.