أُنشئت عام 1675م.. افتتاح مدرسة بريطانية عمرها 348 سنة في الرياض

ويأتي افتتاح مدرسة "ريجيت جرامار" البريطانية العريقة، التي يبلغ عمرها 348 عامًا، ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية، الهادف لافتتاح مدارس عالمية في العاصمة، بالشراكة مع وزارتَي التعليم والاستثمار.