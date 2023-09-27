برئاسة المملكة.. اجتماع لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

يُشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مارس 2022 بمدينة الرياض، وأقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على توفير وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السُبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.