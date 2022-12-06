25 ألف مستفيد من التوعية الرقمية.. "أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الإثنين، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الإثنين 11/ 5/ 1444هـ، تشمل توزيع 85440 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ30400 لتر، وتوزيع 2150 كُتيباً ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 25500 مستفيد، فيما بلغ المستفيدون من خدمة التطويف 2159، ومن برنامج التوعية الميداني 70785 مستفيداً.
وأضافت، أنه تم "ضخ 2650 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم السجاد بـ31500 لتر، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 650 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ400 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد بـ100 فواحة".