25 ألف مستفيد من التوعية الرقمية.. "أبرز خدمات الحرم في 24 ساعة" بالأرقام

تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الإثنين 11/ 5/ 1444هـ، تشمل توزيع 85440 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ30400 لتر، وتوزيع 2150 كُتيباً ومطوية.