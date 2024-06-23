الأشد حرارة في العالم.. مدينتان سعوديتان تتخطيان حاجز الـ48 درجة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذَّر من موجة حارة، تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها المدينة، والمنطقة الشرقية، والرياض؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.