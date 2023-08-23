محليات

"أمطار الـ 24 ساعة المقبلة" في قراءة للنماذج العددية بتوقيع "الحصيني"

قال: لا يستبعد أن تكون غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حسب النماذج العددية للطقس، متوقع -اليوم الأربعاء "7" صفر 1445هـ، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: لا يُستبعد أن تكون غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرّمة، وما بين مرتفعات عسير وجازان؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من منطقتَي المدينة النبوية وتبوك من المملكة، والى أجزاءٍ متفرقة من اليمن، وتُسبق برياحٍ نشطة ومغبرة - والله أعلم.

الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني

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