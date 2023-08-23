"أمطار الـ 24 ساعة المقبلة" في قراءة للنماذج العددية بتوقيع "الحصيني"

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: لا يُستبعد أن تكون غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرّمة، وما بين مرتفعات عسير وجازان؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من منطقتَي المدينة النبوية وتبوك من المملكة، والى أجزاءٍ متفرقة من اليمن، وتُسبق برياحٍ نشطة ومغبرة - والله أعلم.