"أمطار الـ 24 ساعة المقبلة" في قراءة للنماذج العددية بتوقيع "الحصيني"

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حسب النماذج العددية للطقس، متوقع -اليوم الأربعاء "7" صفر 1445هـ، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: لا يُستبعد أن تكون غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرّمة، وما بين مرتفعات عسير وجازان؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من منطقتَي المدينة النبوية وتبوك من المملكة، والى أجزاءٍ متفرقة من اليمن، وتُسبق برياحٍ نشطة ومغبرة - والله أعلم.