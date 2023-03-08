"أمانة مكة" تدعو أصحاب الصكوك الزراعية لاستكمال طلبات تحويلها إلى سكنية

جاء ذلك بناءً على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث نوّهت الإدارة العامة للدراسات الحضرية بوكالة التعمير بأمانة العاصمة المقدّسة، فإنه يمكن لأصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تحويلها إلى صكوك سكنية الذين لديهم معاملات سابقه بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات ولم يتبق لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش؛ مراجعة إدارة التخطيط الحضري لاستكمال طلباتهم.