تُقدمه نخبة من الداعيات.. "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامجًا دعويًّا للتحذير من الإلحاد

وفي اليوم السابع عشر تقام محاضرة بعنوان "الإسلام دين الحق" تلقيها سميرة باحليوه، وفي اليوم التالي محاضرة بعنوان "الإلحاد أسبابه وعلاجه" تلقيها جيهان السراج، وفي الحادي والعشرين محاضرة بعنوان "توثيق معرفة الله تعالى" تلقيها إيمان الشلفان، وفي السادس والعشرين محاضرة بعنوان "الدلائل على وجود الله" تلقيها الدكتورة مزنة الحضيف، وتختتم المحاضرات يوم الثامن والعشرين بمحاضرة بعنوان "معالجة الانحراف الفكري" تلقيها منى المديهيم.. وتقام هذه المحاضرات عبر الوسائط الإلكترونية.