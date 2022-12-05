تُقدمه نخبة من الداعيات.. "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامجًا دعويًّا للتحذير من الإلحاد

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة الرياض- اليوم، برنامجًا دعويًّا نسائيًّا للتحذير من الإلحاد، يستمر حتى الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري، يشتمل على محاضرات توعوية يشارك فيها عدد من الداعيات عبر الوسائط الإلكترونية.
وتقام أولى المحاضرات اليوم في جامع المطوع بعد صلاة المغرب بعنوان "أصول الثبات على دين الله" تلقيها هيفاء الرشيد.
وفي اليوم السابع عشر تقام محاضرة بعنوان "الإسلام دين الحق" تلقيها سميرة باحليوه، وفي اليوم التالي محاضرة بعنوان "الإلحاد أسبابه وعلاجه" تلقيها جيهان السراج، وفي الحادي والعشرين محاضرة بعنوان "توثيق معرفة الله تعالى" تلقيها إيمان الشلفان، وفي السادس والعشرين محاضرة بعنوان "الدلائل على وجود الله" تلقيها الدكتورة مزنة الحضيف، وتختتم المحاضرات يوم الثامن والعشرين بمحاضرة بعنوان "معالجة الانحراف الفكري" تلقيها منى المديهيم.. وتقام هذه المحاضرات عبر الوسائط الإلكترونية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن الأنشطة الدعوية والتوعوية النسائية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية المرأة المسلمة بأمور دينها ودنياها، وزيادة الوعي في الأوساط النسائية بخطر الإلحاد والتحذير منه.