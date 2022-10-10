"الغطاء النباتي"يوقع 4 عقود لتنمية المراعي الطبيعية وحمايتها حول المملكة

كما تضمنت المشروعات تطوير قطاع إكثار بذور النباتات الرعوية عبر تحديد احتياجات مراكزها القائمة؛ لتوفيرها وإعادة تأهيلها، وعمل تصاميم للمراكز الجديدة، وكذلك تسييج مركز أبحاث وتنمية المراعي والمحطات التابعة له في منطقة الجوف، ومركز إكثار بذور النباتات الرعوية بحائل؛ للمحافظة عليهما، فضلًا عن جمع وتخزين مياه الأمطار لتوفير الاحتياجات المائية لإعادة تأهيل المراعي وتنميتها، ورفع الوعي البيئي بها، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حمايتها, إضافة إلى إعادة تأهيل بعض المواقع الرعوية المتدهورة في مناطق مختلفة بالمملكة عبر إنتاج شتلات رعوية واستزراعها بالأراضي المتدهورة؛ لحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، والحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، وكذلك إنشاء مشاتل لإنتاج الشتلات الرعوية ومحميات رعوية جديدة، والمحافظة على الأصول الوراثية الرعوية من خطر الانقراض، وتوفير كميات مناسبة من بذور النباتات الرعوية المهمة لبرامج إعادة التأهيل، واستزراع المسيجات الرعوية وتنميتها لتكون بنوك بذور طبيعية ومحميات نباتية نموذجية.