لتقديم أفضل الخدمات.. "الدفاع" تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

واطمأنّ قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، يرافقه قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج؛ على الجاهزية التامة لأداء المهمة، مستمعًا لإيجاز عن مهام كل قوة، واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وجاهزية جميع الوحدات المختلفة المشاركة في موسم حج هذا العام، التي تأتي استكمالًا لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.