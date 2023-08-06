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"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية

السفارة تطالب السعوديين بمغادرة لبنان.. وتمديد حساب المواطن
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، على الصعيد المحلي والعالم، رصدتها ووثقتها "سبق" كعادتها دائمًا في تغطية كل الأحداث لمتابعيها وقرائها.

وعلى الصعيد المحلي، فقد طالبت السفارة السعودية في لبنان المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، كما أعلنت وزارة الطاقة عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًّا ليشمل سبتمبر، كما أكدت السعودية والكويت أن الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة.

وشهدت أحداث الأسبوع أيضًا على الصعيد المحلي، حادثة مؤثرة للفتاة العسيرية "ريما" التي دفعت حياتها ثمنًا لإنقاذ أشقائها بـ"حسوة عسير"، وتوجيه خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة شهرين.

فيما جاءت أبرز الأحداث العالمية: الحكم بالسجن على رئيس الوزراء السابق في باكستان عمران خان 3 سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية، وكذلك استنكار وزير خارجية الكويت لتصريحات وزير الاقتصاد اللبناني حول "صوامع القمح".

"سبق" ترصد لكم أبرز أحداث الأسبوع:

"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
السفارة السعودية في لبنان تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
بناءً على ما رفعه ولي العهد.. خادم الحرمين يوجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة شهرين
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
وزارة الطاقة: تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل سبتمبر
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"الخارجية": السعودية والكويت تؤكدان أن الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
في موقف بطولي.. "ريما" تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ أشقائها بـ"حسوة عسير".. هنا التفاصيل
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
وزارة الرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي المقبل
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
الوطنية للإسكان تتيح 12 ألف وحدة سكنية جديدة في منصة سكني بأسعار تبدء من 350 ألف ريال
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"ولي العهد" يوافق على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
مهرجان ولي العهد للهجن يرفع قيمة جائزة سيف ولي العهد إلى 1,750,000 ريال
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرّفة
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
القمر العملاق يزيّن سماء دول عربية وعالمية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"التعليم" تعلن ترشيح 11551 متقدماً ومتقدمة لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
رسميًا .. النصر يعلن تعاقده مع السنغالي "ساديو ماني"
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
في جلسة ترأسها "الملك".. مجلس الوزراء يُصدر 16 قرارًا ويعرب عن ارتياحه لنتائج الإصلاحات الاقتصادية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
الموارد البشرية تُتيح خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر "مساند"
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.. البرازيلي "فابينيو" اتحادي لثلاثة مواسم
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
وزير الخارجية يدعو لاتخاذ خطوات عملية للتصدي للاعتداءات على المصحف الشريف
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"هندرسون" في "الاتفاق".. قائد "ليفربول" الذي لم يمنعه سرطان الحنجرة من تحقيق دوري الأبطال!
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"الموارد البشرية" تطلق "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
بعد انتهاء مهلة المرئيات.. البنك المركزي يعتمد قواعد التقنية المالية التأمينية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"هيئة النقل" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
"وول ستريت جورنال": السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا في أغسطس
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
باكستان.. حكم بسجن عمران خان 3 سنوات لبيعه هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية
"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية
وزير خارجية الكويت يستنكر ويستغرب تصريحًا لوزير الاقتصاد اللبناني حول "صوامع القمح"
سبق في أسبوع

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