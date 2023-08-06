"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية

وعلى الصعيد المحلي، فقد طالبت السفارة السعودية في لبنان المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، كما أعلنت وزارة الطاقة عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًّا ليشمل سبتمبر، كما أكدت السعودية والكويت أن الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة.