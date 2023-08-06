"سبق" في أسبوع.. حقل الدرة سعودي كويتي وتمديد خفض النفط وتضحية ريما العسيرية

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، على الصعيد المحلي والعالم، رصدتها ووثقتها "سبق" كعادتها دائمًا في تغطية كل الأحداث لمتابعيها وقرائها.
وعلى الصعيد المحلي، فقد طالبت السفارة السعودية في لبنان المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، كما أعلنت وزارة الطاقة عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًّا ليشمل سبتمبر، كما أكدت السعودية والكويت أن الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة.
وشهدت أحداث الأسبوع أيضًا على الصعيد المحلي، حادثة مؤثرة للفتاة العسيرية "ريما" التي دفعت حياتها ثمنًا لإنقاذ أشقائها بـ"حسوة عسير"، وتوجيه خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة شهرين.
فيما جاءت أبرز الأحداث العالمية: الحكم بالسجن على رئيس الوزراء السابق في باكستان عمران خان 3 سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية، وكذلك استنكار وزير خارجية الكويت لتصريحات وزير الاقتصاد اللبناني حول "صوامع القمح".
"سبق" ترصد لكم أبرز أحداث الأسبوع: