"النيابة العامة": نظام "حماية الطفل" يحظر إنتاج ونشر وتداول أي مصنف يخاطب غريزة الطفل

أكدت ‏النيابة العامة أن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.