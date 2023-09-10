محليات

"النيابة العامة": نظام "حماية الطفل" يحظر إنتاج ونشر وتداول أي مصنف يخاطب غريزة الطفل

قالت إنه يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما في البيئة المحيطة
"النيابة العامة": نظام "حماية الطفل" يحظر إنتاج ونشر وتداول أي مصنف يخاطب غريزة الطفل

أكدت ‏النيابة العامة أن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.

وحظرت النيابة العامة وفق نظام "حماية الطفل"، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.

النيابة العامة

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