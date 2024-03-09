بدأت اليوم.. تعرّف على شعارات حملة "أكثر من".. في مناطق المملكة

وسبقت الحملة شهر رمضان المبارك، وقد خُصص لمنطقة حائل "أكثر من مهيلات حايل"، وللقصيم "أكثر من نخيل القصيم"، وللمدينة "أكثـر من عجوة المـدينـة"، ولتبوك "أكثر من ورد تبوك"، ولجازان "أكثر من خير أرض جازان"، والحدود الشمالية "أكثر من زهر الخزامى" وللجوف "أكثر من زيتون الجوف"، ولنجران "أكثر من بساتين نجران" ولجدة "أكثر من موج البحر"، وللرياض "أكثر من زوار الرياض،"، وللشرقية"أكثر من رمال الشرقية".