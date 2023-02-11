على خطى "العالمي للمرأة والعلوم".. سعوديات يُبهرن العالم باختراعاتهن الذهبية

وتظهر تلك النجاحات للمرأة السعودية في قدراتها على الشراكة الفاعلة في بناء الوطن وتنميته في صورة مشرقة أمام العالم تعبر عن مدى جدارة المرأة السعودية في مختلف المجالات؛ حيث شاركت المملكة -ممثلةً في جمعية مساعي النسائية الخيرية- مؤخرًا في معرض سيئول الدولي للاختراعات؛ وذلك باختراعات تم تسجيلها مسبقًا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعراضها أمام لجنة التحكيم والمستثمرين الذين أشادوا بجودة الأفكار المنفذة، وفازت الجمعية بـ٣ ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية)؛ فيما حققت الجمعية أيضًا ٧ جوائز خاصة.