شاهد.. سقوط مفاجئ يضع مذيعاً في ورطة بالباحة.. بث مباشر والتعامل احترافي

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الغطاء النباتي أن تدشين هذا الفرع كأول فرع للإدارة في المملكة، يعمل على تعزيز المعرفة والخبرة وتنمية القدرات في مجال الغابات والمحافظة عليها وإدارتها بشكل مستدام، كما يؤكد أهمية قطاع الغابات الذي يُعد نظاماً بيئيّاً ذا قيمة عالية، يتميز بكفاءته العالية في تخزين الكربون والحد من ظاهرة التغيرالمناخي، ومأوىً للعديد من الكائنات الحيّة، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، ودوره الحيوي في تعزيز جودة الحياة.