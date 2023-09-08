شاهد.. سقوط مفاجئ يضع مذيعاً في ورطة بالباحة.. بث مباشر والتعامل احترافي
فوجئ مذيع قناة الإخبارية بمنطقة الباحة، أثناء استضافة أحد المسؤولين في بث مباشر بسقوط لوحة ترحيبية تعريفية على رأسيهما، دون أن يصابا بأذى.
وفي التفاصيل، أثناء استضافة مراسل قناة الإخبارية في منطقة الباحة، أحمد البرتاوي، أمس الأول، في بثٍ مباشر لبرنامج "اليوم"، لمدير قسم الغابات الداخلية والمشرف على أعمال الأمن والحماية بمنطقة الباحة، محمد سعيد الزهراني للحديث عن أول فرع من نوعه على مستوى المملكة للإدارة العامة للغابات، أسقط الهواء اللوحة الترحيبية والتعريفية التي خلفهما، ولقربهما من اللوحة فقد تمكنا من تدارك الوضع وتثبيت اللوحة.
فيما استعاد "البرتاوي" إدارة اللقاء بجدارة واحترافية برغم مفاجأة الحدث وتشتت أفكاره، فيما فتحت حادثة السقوط لرواد مواقع التواصل الكثير من التصاميم والتعليقات الفكاهية والطريفة حول الحدث النادر حدوثه على الشاشات.
وكان قد دُشن فرع الإدارة العامة للغابات بمنطقة الباحة "كأول فرع من نوعه على مستوى المملكة" بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد بن عبداللهالعبدالقادر، وذلك بالتزامن مع إطلاق ورشة عمل حصر الغابات الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الغطاء النباتي أن تدشين هذا الفرع كأول فرع للإدارة في المملكة، يعمل على تعزيز المعرفة والخبرة وتنمية القدرات في مجال الغابات والمحافظة عليها وإدارتها بشكل مستدام، كما يؤكد أهمية قطاع الغابات الذي يُعد نظاماً بيئيّاً ذا قيمة عالية، يتميز بكفاءته العالية في تخزين الكربون والحد من ظاهرة التغيرالمناخي، ومأوىً للعديد من الكائنات الحيّة، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، ودوره الحيوي في تعزيز جودة الحياة.