15 ألف مستفيد من مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة خلال سبتمبر

وراجع عيادة الطوارئ 2.182 شخصًا، وعيادة الباطنية 2.020 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2.511 مريضًا، فيما استفاد من خدمات العزل 40 شخصًا، وراجع قسم المختبر 1.115 مستفيدًا، كما صرفت الأدوية لـ 6.713 فردًا، وراجع قسم الإحالة الطبية 9 أشخاص، وقسم التوعية والتثقيف 1.055 مستفيدًا.