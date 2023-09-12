الفرص الاستثمارية بالقطاع الخاص حاضرة.. "منشآت" تنظم لقاءات أسبوع الصحة بجدة

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في جدة عدة لقاءات في أسبوع الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج تحول القطاع الصحي، ضمن الأسابيع التي تنظمها "منشآت"، ممثلة بمراكز دعم المنشآت للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، حيث تهدف من خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.