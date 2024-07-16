لتطوير البيئة الاستثمارية.. تخصيص 3 مجمعات تعدينية لخام الرمل في الرياض وعسير

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن المواقع التي حددتها الوزارة شملت في منطقة الرياض مجمع "جنوب الحائر" بمحافظة الخرج؛ وهو مخصص لاستغلال خام الرمل والردميات، وتبلغ مساحته (15.23) كيلومترًا مربعًا، فيما حددت الوزارة مواقع لمجمعات تعدينية في منطقة عسير؛ منها مجمع "شمال الشقيقة" لخام الرمل في محافظة بيشة، وتبلغ مساحته (13.36) كيلومترًا مربعًا، إضافة إلى مجمع "شرق الخليج" لخام الرمل، بمحافظة بيشة، حيث تبلغ مساحته (8.54) كيلومترات مربعة.