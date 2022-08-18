استقبال حافل لـ"المؤسس".. 13 يوماً مبهراً من "الرحلة الملكية لمصر" قبل 76 عاماً

كانت زيارة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- إلى مصر في يناير من عام ١٩٤٦ للميلاد؛ حدثا تاريخيا مهما ومؤثرا في ترسيخ العلاقات السعودية المصرية الأخوية مهدت لتعاون في كل ما يخدم مصالح الدول العربية والإسلامية، وكل ما يسهم في تعزيز السلام العالمي، وقد حرصت "دارة الملك عبدالعزيز" على إبراز يوميات هذه الزيارة عبر نشر "كتاب الرحلة الملكية السعودية إلى مصر" لكاتبه عبدالحميد حامد مشخص؛ لتبرز علامات مهمة في تفاصيل الزيارة، كما نشر حساب "الملك عبدالعزيز" الرسمي والتابع للدارة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يُوضّح مراحل الزيارة التي جاءت ترسيخًا لجذور العلاقة بين البلدين.