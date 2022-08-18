استقبال حافل لـ"المؤسس".. 13 يوماً مبهراً من "الرحلة الملكية لمصر" قبل 76 عاماً

كانت زيارة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- إلى مصر في يناير من عام ١٩٤٦ للميلاد؛ حدثا تاريخيا مهما ومؤثرا في ترسيخ العلاقات السعودية المصرية الأخوية مهدت لتعاون في كل ما يخدم مصالح الدول العربية والإسلامية، وكل ما يسهم في تعزيز السلام العالمي، وقد حرصت "دارة الملك عبدالعزيز" على إبراز يوميات هذه الزيارة عبر نشر "كتاب الرحلة الملكية السعودية إلى مصر" لكاتبه عبدالحميد حامد مشخص؛ لتبرز علامات مهمة في تفاصيل الزيارة، كما نشر حساب "الملك عبدالعزيز" الرسمي والتابع للدارة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يُوضّح مراحل الزيارة التي جاءت ترسيخًا لجذور العلاقة بين البلدين.
الملك المعظم يغادر وطنه
في صبيحة ٧ يناير ١٩٤٦م، كان موكب الملك عبدالعزيز قد تحرك من قصره العامر بمكة قاصدا المسجد الحرام، حيث طاف بالبيت العتيق ثم واصل ركابه السير إلى جدة يعبر جماهير الشعب المحتشد في الطرقات الهاتفة بحياته، وبين هتاف المودعين ودعواتهم قصد المؤسس الزورق المعد لركوبه ومنه إلى اليخت المخصص للزيارة الملكية التاريخية إلى مصر، وقد صعد مع جلالته الأمير منصور وأعضاء بعثة الشرف، ثم أبحر اليخت محفوظا برعاية الله.
في السويس كان يوم الخميس ١٠ يناير ١٩٤٦م من الأيام الخالدة في مصر وتاريخها؛ حيث بدت السويس وما تلاها من المدن والقرى إلى القاهرة في ثوب جديد من الزينة والبهجة؛ فيما كان للقصر الملكي في مصر بروتوكول خاص ينص على أن يستقبل الملك فاروق أصدقائه من الملوك في محطة العاصمة القاهرة؛ ولكن الملك فاروق رأى أن يستقبل الملك عبد العزيز في ميناء السويس من شدة حفاوته به.
لقاء الملكين العظيمين
كانت اللحظة التي التقى فيها الملكان العظيمان على سطح اليخت من اللحظات الخالدة، فقد أقبل الملك فاروق على ضيفه وأخيه الملك عبدالعزيز معانقا عناقا حارا وقبّل كل منهما صاحبه؛ ثم انتقلا إلى داخل اليخت حيث تناولا القهوة، ولما همّا بمغادرة اليخت أدى حرس الشرف التحية وأطلقت الطوافة ٢١ طلقة وهبط جلالتهما القنطرة الخشبية إلى أرض الميناء؛ ولما بلغا الرصيف أطلقت قلعة السويس ٢١ طلقة وأدى حرس الشرف التحية العسكرية.
مضرب الأمثال
ما ادخرت مصر جهدا في جعل هذه الزيارة مضرب الأمثال؛ إذا كان مجموع ما رصد من نفقات الاحتفال بجلالته نصف مليون جنيه، فقد زينت القاهرة وسلطت الأنوار العاكسة على دور الحكومة والبرلمان والاوبرا وأعدت الاذاعة برنامجا خاصا، كما طبعت مصلحة البريد المصرية طابعا تذكاريا، وفي الطابق العلوي من قصر الزعفران أعدت غرفة نوم خاصة للضيف العظيم ألحق بها آلات للمحادثات التليفونية ربطت أولاهما بنمرة سرية خاصة، كما وضع في الغرفة مدفئة كهربائية وجهاز راديو، كما أعدت في نفس القصر ٥ غرف للنوم مجهزة.
حفل العشاء بقصر عابدين
تحرك ركاب الملك عبد العزيز إلى قصر عابدين، وبعد المأدبة أقيمت حفلة ساهرة وقد جلس في صدر القاعة الملكان وعرضت على أنظارهما فرقة عاكف بعض ألعابها وقامت فرقة التمثيل بعرض حول صلاح الدين والحروب الصليبية خلا من الرقص والغناء والممثلات، كما صدر الأمر بمنع التدخين في جميع الحفلات التي يشرفها جلالته.
الأزهر الشريف
في اليوم الثاني للزيارة؛ اشتركت مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف في تنسيق أروع الزينات وأبدعها في واجهة الأزهر وساحاته، وبكرت جماهير الشعب من شتى طبقاته والطلبة والعمال في الاحتشاد على جانبي الطريق، كما انتظمت فرقة الكشافة، وفي الساعة ١١ تحرك ركاب الملكين من قصر الزعفران إلى الجامع الأزهر لأداء فريضة الجمعة.
جامعة القاهرة
وفي جامعة القاهرة كان اليوم الثالث للزيارة من الأيام المعدة للحفاوة بضيف مصر؛ حيث ازدحمت قاعة الاحتفالات بالكبراء والعظماء ورجال الدين ثم ظهر الملكان وعلت أصوات التصفيق ثم انتقلا إلى بهو الاستراحة ليتقدم حضرات أساتذة الجامعة إلى الملك عبد العزيز وصافحوه وقدموا باسم الجامعة مجموعة من المطبوعات التراثية المصرية، ثم استقل الملكان السيارة إلى ملعب الجامعة ليشهدا مهرجان رياضي حافل.
نادي سباق الخيل
في اليوم الرابع للزيارة، ارتقى الملكان العربة الملكية من قصر الزعفران إلى نادي سباق الخيل في مصر الجديدة تتقدم الموكب وتحيطه كتيبة من فرسان الحرس الملكي، وبعد انتهاء السباق وإهداء الكؤوس للفائزين، تفضل الملك عبد العزيز فأهدى راكب الجواد الفائز ساعة نقش عليها اسم جلالته.
عرض عسكري
وفي اليوم الخميس؛ نظمت الجهات المختصة عرضا عسكريا في "صحراء ألماظة" هو الأكبر من نوعه منذ أيام محمد علي باشا الكبير، ثم مر الملكان بقوات الجيش جميعها، واستوقف نظر الملك عبد العزيز أحد مدفعين مضادين للطيارات وأمر باستدعاء مخترعها ليشرح كيف تعمل ثم بدأ العرض العسكري.
القناطر والبرلمان
وفي سادس الأيام، قصد الملك عبد العزيز حرس التنظيم بـ"إمبابة"، حيث بلغ المرسى واستقل اليخت الملكي لزيارة قناطر محمد علي وحدائقها، وتمتع بمشاهدة جمال الطبيعة في حدائقها ثم تحرك ركاب جلالته قاصدا البرلمان لحضور حفلة الشاي التي يقيمها أعضاء مجلس الشيوخ والنواب تكريما لجلالته.
حدائق الحيوان والاصلاحية
تحرك ركاب الملك عبدالعزيز في اليوم السابع إلى المتحف الزراعي ثم حدائق الحيوان فشاهد الطيور البرية والزاجلة وتفضل ووقع باسمه الكريم في دفتر الزيارات، ثم قصد اصلاحية الأحداث بالجيزة وفيها شاهد استعراضا رياضيا اشترك فيه أبناء الاصلاحية وألقوا بين يديه أناشيد عربية ومصرية، ثم أزيح الستار على لوحة تذكارية من حجر البازلت كتب عليها بماء الذهب اصلاحية الأحداث بالجيزة بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز.
مصانع المحلة
كان اليوم الثامن هو يوم المحلة الكبرى؛ إذا تحرك ركاب المؤسس إلى محطة مصر ومنها استقل القطار إلى المحلة الكبرى بين مظاهر الحفاوة البالغة التي امتدت على طول الطريق، وما أن توقف القطار وترجل الملك حتى عزف السلام الملكي السعودي ثم انتقل -طيب الله ثراه- إلى مصانع غزل الصوف والقطن ثم عاد للمطبعة مبديا عناية بكل ما يراه.
مزارع وقطار ملكي
إلى قصر أنشاص؛ تحرّك ركاب الملك المؤسس في تاسع أيام الزيارة، حيث استقبله الملك فاروق معانقا واستقلا سيارة مكشوفة؛ ومضى الموكب بين المزارع، ولما حان وقت الصلاة أدى الملكان فريضة الجمعة في مسجد الخاصة الملكية بين تكبير المصلين ودعواتهم ثم تناولا طعام الغداء في سرادق نصب على الطريقة العربية؛ حيث بدأ الفرسان والهجانة على صهوات جيادهم وإبلهم ألعاب الفروسية؛ ولما حان وقت العودة اقترح الملك فاروق على الملك عبد العزيز أن يعود للقاهرة بالقطار الديزل الملكي حرصا على راحة ضيفه.
الإسكندرية ورأس التين
إلى الإسكندرية، استقل الملك المؤسس القطار الملكي؛ حيث وصل ظهرا وغادر إلى قصر رأس التنين مبديا إعجابه بالإسكندرية وأظهر سعادته بما رأى فيها من تطور.
قصر المنتزه ومستشفى فؤاد الأول
في اليوم الحادي عشر للزيارة؛ اصطف البوليس على جوانب الطرق التي تقرر أن يجتازها الركب الملكي من قصر رأس التين إلى مستشفى فؤاد الأول التي تفقدها المؤسس نظامها متلطفا مع بعض المرضى، ومنها إلى حديقة النزهة، حيث استقبله الملك فاروق وأقامت البلدية مأدبة غداء قبل أن يعود الركاب إلى قصر رأس التين ومنه إلى قصر المنتزه، حيث أقيمت حفلة شاي ملكية.
٢١ مدفعا تحية لـ"المؤسس"
قصد الملك عبدالعزيز في اليوم الثاني عشر ميناء الإسكندرية وتفقده مستقلا زورقا بخاريا؛ ومع مروره بجوار الطرادة البريطانية بلنهايم أطلقت ٢١ مدفعا تحيةً لجلالته، ثم عاد جلالته إلى قصر رأس التين ومنه غادر الى محطة الدكة ومنها للعاصمة القاهرة ثم إلى قصر عابدين.
هدايا الملكين
أهدى الملك المؤسس الملك فاروق سيفا عزيرا عليه مكسو بالذهب ومرصع بالجواهر، وخنجرا تاريخيا ثمينا، وحزام مذهب ذو ٤ جيوب كل منها يتسع 5 رصاصات، وبندقية ثمينة، ومجموعة علب الطيب وعرق من خشب العود طوله متر، كما أهدى الملك فاروق للملك عبدالعزيز مصحفاً ثميناً وسيف محمد على الكبير، وكوب وصينية من الذهب، وعلبة كبيرة من الذهب تحوي عطور منوعة، ومجموعة عباءات وقفاطين وأروابا فاخرة.
العودة للديار
في الثامنة صباحا من اليوم الثالث عشر للزيارة تحرك من محطة العاصمة قطار خاص مقلا حاشية الملك عبدالعزيز إلى السويس، وظهرا تحرك ركاب الملك عبد العزيز من قصر الزعفران إلى محطة مصر؛ وكان في استقبال وتوديع جلالته في المحطة الملك فاروق وعدد من الأمراء والنبلاء؛ ثم تحرك القطار الملكي من محطة القاهرة ووصل إلى مرسى اليخت الملكي "ببور توفيق" بعد الظهر، حيث كانت في استقبال المؤسس جميع الهيئات التي استقبلته في وصوله كما اتبعت نفس المراسم التي اتخذت في يوم الوصول، وفي الساعة الرابعة أبحر اليخت الملكي المحروسة يقل الملك عبدالعزيز عائدا إلى أرض الوطن.
يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تعمل على إنتاج وتحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية وطباعتها وترجمتها، وما يتصل بذلك من تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، ورافدا حضاريا يربط أجيالها.