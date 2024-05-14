حرس الحدود بتبوك يقبض على مخالف لتهريبه 60.000 قرص أمفيتامين

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأردنية؛ لتهريبه (60.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
من جهة ثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه (54.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.