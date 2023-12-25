جراحة اليوم الواحد بتخصصي بريدة تُنهي معاناة ستيني مع قطع بأوتار الكتف المدورة

أنهى أطباء جراحة متخصصون في الطب الرياضي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة- أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، معاناة مريض ستيني من إصابة في كتفه الأيسر، نتج عنه قطع أوتار الكتف المدورة.
وأوضح التجمع أن عيادة الكسور في تخصصي بريدة استقبلت مريضًا في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لإصابة نتيجة سقوط مباشر على الكتف الأيسر؛ مما تَسبب له في حدوث آلام شديدة تَوَجه على إثرها لطوارئ المستشفى؛ مبينًا أنه بعد الفحص الأوليّ وعمل الأشعة اللازمة واستبعاد فرضية وجود كسر؛ تم تحويل المريض للعيادة المختصة، وفحص المريض مرة أخرى بعد زوال الألم الذي يظهر عند رفع اليد مع محدودية حركة الكتف الأيسر.
وذكر التجمع أن الفريق المعالج طلب أشعة رنين مغناطيسي وتحويل المريض لعيادة الطب الرياضي والمناظير، وتبين وجود قطع كامل في أوتار الكتف المدورة استدعت إجراء تدخل جراحي لتثبيت وخياطة الأوتار.
وقال التجمع إنه تم إجراء عملية شبه طارئة من خلال جراحة اليوم الواحد وفي فترة وجيزة، وغادر بعدها المريض المستشفى في نفس اليوم يتمتع بصحة وسلامة، مع تحديد مواعيد مراجعة العيادات الخارجية وبدء جلسات العلاج الطبيعي في مركز التأهيل الطبي.
يشار إلى أن عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، بلغ أكثر من 8650 عملية وكان قسم العظام بالمستشفى ممثلًا في وحدة المفاصل والطب الرياضي والمناظير، قد أجرى 81 عملية استبدال مفصل للركبة، و33 عملية منظار كتف، و135 منظارًا للركبة، مع ترميم رباط متصالب أمامي.