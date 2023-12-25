جراحة اليوم الواحد بتخصصي بريدة تُنهي معاناة ستيني مع قطع بأوتار الكتف المدورة

وأوضح التجمع أن عيادة الكسور في تخصصي بريدة استقبلت مريضًا في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لإصابة نتيجة سقوط مباشر على الكتف الأيسر؛ مما تَسبب له في حدوث آلام شديدة تَوَجه على إثرها لطوارئ المستشفى؛ مبينًا أنه بعد الفحص الأوليّ وعمل الأشعة اللازمة واستبعاد فرضية وجود كسر؛ تم تحويل المريض للعيادة المختصة، وفحص المريض مرة أخرى بعد زوال الألم الذي يظهر عند رفع اليد مع محدودية حركة الكتف الأيسر.