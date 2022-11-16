"المواصفات" تنال شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من "الحكومة الرقمية"

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.