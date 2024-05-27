"الصناعة" تنفذ 884 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أبريل الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، 206 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و168 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 35 زيارة في منطقة القصيم، و21 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة جازان، و15 زيارة في منطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة حائل، و8 زيارات على مصانع منطقة نجران، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الجوف، و4 زيارات على منطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات على منطقة الحدود الشمالية.