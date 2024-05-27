"الصناعة" تنفذ 884 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أبريل الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 884 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، 206 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و168 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 35 زيارة في منطقة القصيم، و21 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة جازان، و15 زيارة في منطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة حائل، و8 زيارات على مصانع منطقة نجران، فيما نفذت 5 زيارات في منطقة الجوف، و4 زيارات على منطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات على منطقة الحدود الشمالية.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.